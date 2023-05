Catena Fiorello Galenano all'Istituto Amore di Pozzallo

Pozzallo - Pomeriggio intriso di emozioni quello trascorso il 3 maggio presso l'istituto Comprensivo Antonio Amore che ha avuto come ospite la scrittrice Catena Fiorello Galeano, persona semplice e diretta, capace di coinvolgerti con le sue storie, di incantarti con la descrizione di posti meravigliosi raccontati "Co cori".

Il cuore grande di una siciliana che della sua terra conosce la storia, le fatiche, la passione, l'ardore... Storie quotidiane di persone semplici, autentiche, vere vicine ad ognuno di noi. Attraverso questa semplicità affronta temi importanti come l'amicizia, la rivalsa delle donne, l'emigrazione, il dolore affrontato dai bambini, la discriminazione, il bullismo.

La dirigente Prof. SSA Veronica Veneziano, sempre attenta e sensibile verso questi temi e alla ricerca di occasioni giuste per appassionare i suoi ragazzi nella lettura, ha saputo coinvolgere i ragazzi attraverso l'aiuto di alcune insegnanti nella lettura di Piccione piccio' che si è rivelata un'opportunità vincente. Tale storia, con uno stile semplice e diretto affronta per l'appunto temi importanti che affliggono i ragazzi dei nostri tempi, trovando la soluzione nel coraggio dell'amicizia e nell'amore. La storia di questo piccioncino debole ma con una fiamma dentro che riesce a farlo diventare forte e coraggioso e Matteo, bambino solitario fragile e profondamente sensibile non adatto ad una società veloce, frenetica e produttiva che non guarda in faccia nessuno attuando la sua selezione naturale. Invece grazie a questa insolita amicizia, a qualcuno che crede veramente in lui e sfida la realtà riuscirà a trovare un posto fatto di amore, altruismo, empatia.

Grazie a questa lettura i bambini hanno portato fuori spunti di riflessione e si sono messi in gioco mostrando i loro talenti. Dalla drammatizzazione al canto, dal disegno al cortometraggio, il tutto arricchito dalla spontaneità dei bambini con le loro semplici domande e dalla squisitezza della scrittrice che li accolti con dolcezza. Convinti che, in tempi in cui la carta stampata fatica a conquistare le nuove generazioni a scuola si può e si deve educare gli alunni al gusto ed al piacere per la lettura.

Un buon libro, può e deve essere il compagno di avventure dei ragazzi, come Picciò lo è per Matteo. È il giusto alleato per stare al mondo genuinamente. Il pomeriggio si conclude con una frase tratta da un altro noto libro della scrittrice "Amuri" che sintetizza il filo conduttore e il messaggio che si è voluto trasmettere: "eh già senza amore non siamo niente. È una fiamma che arde e si trasforma di continuo, capace di farci rinascere anche quando siamo convinti di non meritare un futuro migliore" con tanto Amuri