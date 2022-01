Caterina ha compiuto 108 anni

Castellammare del Golfo, Trapani - Ben 108 anni compiuti da Caterina Navarra, la nonnina di Castellammare del Golfo inserita tra le persone viventi più longeve d’Italia. Il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, le ha consegnato dei fiori ed una targa d’augurio poiché a causa della pandemia da Covid 19 nonna Caterina Navarra ha festeggiato solo con il figlio di 81 anni, Antonino, che vive con lei. Caterina Navarra ha 3 figli, Francesco, Antonino e Benedetto, sei nipoti e ben tredici pronipoti. È vedova di Vincenzo Fontana, ortolano, che aiutava a lavare, raccogliere in mazzetti e vendere la verdura.

Nata il 14 gennaio 1914 è stata testimone di pandemie, guerre e svolte sociali epocali. A Castellammare del Golfo si invecchia bene poiché attualmente risultano viventi 15 centenari, 11 donne e 4 uomini.

Il record cittadino è quello di Caterina Navarra che, con i 108 anni compiuti ieri, risulta al 115° posto tra i cittadini italiani più longevi d’Italia. Dopo aver passato il secolo di vita, a ben 101 anni, la simpatica nonnina era in così perfetta forma che si era anche concessa un viaggetto post centenario con andata e ritorno dagli States: aveva festeggiato a New York, con i due figli che vivono in America.