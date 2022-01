I funerali dei due camionisti vittoriesi morti in incidente

Vittoria - Lutto cittadino oggi a Vittoria in occasione dei funerali di Andrea Palacino e Salvatore Barca, 47 e 59 anni, vittoriesi, morti nella notte tra sabato e domenica scorsi in un incidente stradale nel Cosentino. Questa mattina, alle 11, nella chiesa Madonna delle Lacrime, l'ultimo saluto a Salvatore Barca alla presenza di tanta gente e di colleghi di lavoro. Toccante momento al mercato ortofrutticolo di Vittoria dove decine di colleghi del camionista hanno salutato il feretro azionando i clacson dei loro mezzi.

Salvatore Barca e Andrea Palacino, sabato pomeriggio, erano partiti proprio dal mercato di contrada Fanello con l'autoarticolato carico di agrumi da consegnare nel Milanese. Non sono mai arrivati nel capoluogo lombardo: nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l'una, il camion ha abbattuto un guard rail dell'autostrada A2, nel Cosentino, ed è precipitato in un burrone dopo un volo di 60 metri. I funerali di Andrea Palacino sono in programma alle 15 nella chiesa della Resurrezione.