Celebrati i funerali di Antonio Iacono

Ragusa - Sono stati celebrati oggi, nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Ragusa, i funerali di Antonio Iacono, il giovane di 29 anni morto in un incidente stradale che si è verificato sabato pomeriggio sulla Ragusa-Santa Croce-Malavita. Le esequie sono state celebrate da Don Giuseppe Russelli, Don Giovanni Filesi e Don Giuseppe Iacono.

“Antonio è vivo e sta celebrando la vera Pasqua, quella eterna”, hanno detto i sacerdoti durante l'omelia funebre. Al termine della messa, dei palloncini bianchi sono stati liberati in cielo. Antonio lascia i genitori, la sorella e il fratello e la fidanzata Francesca. Era molto conosciuto perchè insieme al fratello maggiore gestiva il bar Rogoi in via Archimede.