Celebrati i funerali di Battiato. La preghiera di Franco

Milo - Una preghiera Franco Battiato da anni recitava ogni mattina. E' la preghiera che è stata distribuita da padre Orazio Barbarino prima del funerale della cappella di villa Grazia a Milo. Ecco il testo.

Padre mio, io mi abbandono a Te,

fa' di me ciò che ti piace.

Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio.

Sono pronto a tutto, accetto tutto,

purché la tua volontà si compia in me

e in tutte le tue creature:

non desidero nient'altro, mio Dio!

Rimetto l'anima mia nelle tue mani,

te la dono, mio Dio,

con tutto l'amore del mio cuore,

perché ti amo.

Per me un'esigenza di amore, il donarmi a Te,

l'affidarmi alle tue mani, senza misura,

con infinita fiducia:

perché Tu sei mio Padre!

Si sono svolti a Milo, nel catanese, i funerali in forma strettamente privata dell’artista Franco Battiato all’interno della cappella privata di Villa Grazia, la sua residenza. La cerimonia è stata officiata da padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, amico di Franco Battiato, che ha concelebrato insieme a padre Orazio Barbarino, parroco di Linguaglossa. La salma di Battiato sarà cremata e le ceneri porte nella cappella di famiglia.