Ragusa - "Dobbiamo credere più che vedere". Così stamani le parole del aprroco della chiesa di San Paolo, dove sono stati celebrati i funerali di Fabio Firrincieli, morto domenica sera in seguito a un incidente in scooter nei pressi dei salesiani. Il canto relisioso "Su ali di aquila" ha accompagnato il feretro fuori dalla chiesa, dove in tanti, in ossequio alle norme sul distanziamento, hanno voluto dare l'ultimo saluto al giovane studente del chimico, che da poco aveva raggiunto la maggiore età.

Una bara di legno bianco, sormontata da fiori bianchi e da una felpa azzurra della Gifra, la Giovventù FRancescana,ha accompagnato l'ultimo viaggio terreno di questo giovane ragusano, troppo presto strappato alla famiglia, conosciuta a Ragusa perchè gestisce un locale pubblico, un bar. Fra' Giuseppe Pecorella, parroco della Sacra Famiglia, parrocchia dove Fabio era attivo nella Gioventù francescana, ha ricordato: "Questo non è un addio, ma un arrivederci".

"La felpa di Fabio, la felpa della sua iniziazione, ha il colore del cielo", dice Fra' Giuseppe, "e oggi Fabio abita in tanti cieli che sono i nostri cuori".