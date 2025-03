Celebrati i funerali di Peppe Giurdanella

Modica - Un lutto a tappe come la vita di Peppe.

Prima la salma ha fatto un giro d'onore allo stadio del Modica calcio, squadra del cuore di Peppe, poi il corteo delle motrici dei Tir hanno sfilato in segno di lutto per le strade di Modica, infine la sua motrice, quella del camion che Peppe guidava, ha sostato davanti alla chiesa di San Giorgio, dove si è svolto il rito funebre.

Peppe il padre di famiglia, Peppe il lavoratore, Peppe il tifoso.

Si sono svolti stamani i funerali di Peppe Giurdanella, il camionista modicano morto il primo marzo in un violento incidente stradale. Peppe aveva 36 anni e lascia il papà, la moglie e due figlie in tenera età. Dalla casa di Peppe, nelle immediata campagna di Modica, il corteo funebre dei mezzi pesanti si è spostato fino a Modica bassa per testimoniare il lutto dei colleghi di lavoro.

L'intera città si è stretta attorno alla famiglia, che ha potuto dare riposo alla salma di Peppe dopo due settimane di attesa, dopo il necessario esame autoptico. Come atto dovuto risulta indagato l'autista dell'autocarro contro cui Peppe si è scontrato, un 61enne di Modica. La vicenda giudiziaria per indagare sulle rispettive responsabilità delle persone alla guida dei due mezzi, la Golf e l'autocarro, è solo all'inizio, ma niente potrà restituire alla famiglia l'amore e il sorriso di Peppe.