Celebrati i funerali di Thomas Frasca

Modica - La chiesa del Sacro Cuore ha accolto oggi pomeriggio il feretro di Thomas Frasca, il 17enne morto due giorni fa mentre faceva rientro dal funerale di un amico 18enne, morto in un incidente stradale.

Thomas era a bordo della sua moto 125 quando si è scontrato con una Citroen C3 alla cui guida era un 28enne di Modica. Prima l'impatto sul parabrezza, poi lo sbalzo oltre un muretto a secco, per Thomas non c'è stato nulla da fare. L'automobilista non risulta indagato. Oggi l'ultimo saluto in chiesa, una chiesa affollata da tanti ragazzini.