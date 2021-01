Celentano a Domencia In: Io chiuso un anno in casa per il Covid

Milano - Adriano Celentano compirà 82 anni il prossimo 6 gennaio, ma oggi il compleanno che ha voluto festeggiare è stato un altro. Quello dell'attrice Giovanna Ralli, che di anni ne ha compiuti 86 e oggi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In.

«Sono rimasto colpito dalla tua freschezza e soprattutto bellezza, hai sbagliato a dire l’età, hai detto di avere 35 anni in più!» dice il cantante, in collegamento telefonico. Risponde l'attrice: «Non ho mai amato la vita mondana, forse è questo il mio segreto. Esiste solo la famiglia per me, faccio una vita tranquilla».

«Stavo mangiando una mela, e ho alzato lo sguardo sul televisore e ho detto a Claudia, ma quella che non sarà mica Giovanna Ralli? Impossibile! Mi ha suggerito di chiamarvi e farti i complimenti in diretta. Sono davvero rimasto colpito dalla tua giovinezza» stupisce la voce fresca del cantante, a cui risponde commossa la Ralli: «La mia infanzia, la mia giovinezza, non l’ho vissuta, quindi dentro di me c’è c’è questo. Mi sento ragazzina, mi sento ancora ragazzina, che devo fare? È così. Grazie mille davvero Adriano».

Mara Venier si sincera poi delle condizioni del cantante: «Sto bene grazie, io e Claudia siamo rinchiusi dentro casa da tanto tempo. Praticamente è un anno, proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe… Salutami Sileri che è in studio con te. Non ho mai fatto il vaccino, ma adesso sono d'accordo, lo farò, anche Claudia».