Celentano e Benigni dicono no a Sanremo per il Covid

Sanremo - È ufficiale: Adriano Celentano e Roberto Benigni non ci saranno al Festival di Sanremo. Lo ha confermato Amadeus in conferenza stampa, aggiungendo di avere «massimo rispetto» per il loro no, come per quello venuto da altri artisti invitati.

Amadeus ha spiegato che una volta partiti con l’idea, «abbiamo contattato Celentano e Benigni», come pure altri. Ma quando queste persone a causa del Covid-19 non possono fare spettacolo come vorrebbero, allora rinunciano. «Si sa che ognuno di loro vuole lasciare un segno nell’evento e se l’evento non riusciamo a realizzarlo, gli artisti non ci sono. Ho rispetto dei loro no - ha aggiunto il direttore artistico e conduttore del Festival -, perchè lo capisco e rimangono amici».