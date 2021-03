Celentano scrive una lettera accorata a Fabrizio Corona

Adriano Celentano scende in campo in difesa di Fabrizio Corona e su Instagram gli scrive una lettera



Continua a dividere e a suscitare reazioni la nuova incarcerazione di Fabrizio Corona, che dopo il provvedimento ha protestato con il viso sporto di sangue. Dopo la difesa della madre Gabriella, dell'ex fidanzata Belen e di Asia Argento ("Non è un assassino") scende in campo anche il molleggiato a sostegno dell'ex re dei paparazzi. In un'accorata lettera postata su Instagram Adriano Celentano si rivolge direttamente a Corona, raccontando di essersi emozionato e commosso davanti alle immagini dell'arresto e al dolore della madre, trasmesse a Non è l'Arena di Giletti.

"Hai fatto tante str...ate nella vita" dice il Molleggiato: "Ma 14 anni di prigione sono un'ingiustizia... Solo tu puoi aggiustare il sentiero della tua vita"

Lettera di Adriano Celentano a Fabrizio Corona (Instagram)"Caro Fabrizio - scrive Celentano - anch' io, come chiunque abbia potuto vedere la scena straziante trasmessa da Giletti, sono rimasto profondamente colpito nel vedere il dolore e la disperazione di una madre che, aggrappata alla tua giacca, piangeva e ti supplicava di stare calmo. Un dolore così grande che pareva uscire dallo schermo, quasi come a sciogliere una lacrima di chissà quanta gente ti stava guardando. E mentre anch'io, a fatica, cercavo di fermare la mia, di lacrima, tutto ad un tratto, come un fulmine a ciel sereno, il mio pensiero si è fermato su di te. Sulla tua persona... tu hai fatto tante str...ate nella vita... la più grossa e direi la più pericolosa, è quella di aver indotto i giudici a darti una punizione spropositata".

Al momento l’ex re dei paparazzi si trova nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano in attesa di tornare in carcere dopo la revoca dei domiciliari.