Cenere a Catania, i voli dirottati a Comiso

Comiso - A seguito della temporanea chiusura dello scalo di Catania, presso lo scalo di Comiso sono dirottati i seguenti voli: un volo aerotaxy proveniente da Roma Ciampino con a bordo 4 passeggeri; due voli Ita provenienti rispettivamente da Roma Fiumicino e Milano Linate; tre voli Volotea rispettivamente da Verona ripartito per Ancona, da Firenze per Firenze e da Ancona per Verona.

Inoltre il vettore Ita ha rischedulato tre fermi macchina notturni (2 provenienti da Fiumicino e uno da Linate) precedentemente pianificati sullo scalo di Catania presso l'aeroporto di Comiso. Regolarmente operativo il collegamento per Fiumicino operato da Aeroitalia, che ha cancellato la rotazione Bergamo- Comiso (la macchina è rimasta bloccata a Catania).