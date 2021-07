Cenere vulcanica sulla pista: riaperto l’aeroporto di Catania

Catania - L’aeroporto di Catania è tornato operativo dalle 9,30 di questa mattina, dopo che la notte scorsa era stato chiuso a causa della copiosa ricaduta di cenere vulcanica dell’Etna che ha interessato Catania e non ha dunque risparmiato piste e piazzali dello scalo di Fontanarossa. Nessun aereo è partito o atterrato fino a quando non è arrivato il via libera dell’Unità di crisi dello scalo, in anticipo di un’ora rispetto all’iniziale previsione delle 10,30.

Per ore, già dalla notte, sono stati in attività i mezzi speciali di cui l’aeroporto da tempo si è dotato, per la rimozione della cenere e la pulizia di tutte le aree interessate dal movimento degli aerei.

Nel frattempo il dipartimento regionale della protezione civile, segnala "la pericolosità di percorrere le strade cittadine di Catania, sia a piedi sia con mezzi motorizzati, a causa dell' emergenza cenere, per via del nuovo intenso parossismo eruttivo dell'Etna". La città è per la gran parte ricoperta dalla cenere vulcanica. Sulle piazze, le strade e i tetti di Catania è presente un fitto strato di materiale piroclastico che compromette la circolazione viaria, con problemi di aderenza a causa del terreno sdrucciolevole e per questo il Comune "raccomanda la massima prudenza negli spostamenti". "È consigliabile inoltre - si sottolinea da Palazzo degli Elefanti - utilizzare la mascherina anche all'aperto, per proteggere le vie respiratorie e che anziani e persone con disabilità motorie restino a casa. Il Comune di Catania, la notte scorsa, ha attivato le azioni operative previste dal piano di protezione civile, con presidio e monitoraggio a tutela della sicurezza dei cittadini".