Milo - Le ceneri di Franco Battiato sono rientrate stanotte in Sicilia dalla Calabria. Mercoledì 19 maggio alle 18 la salma è stata cremata. Le ceneri sono rientrate a bordo del carro funebre con il traghetto dell'una della notte di oggi 20 maggio.

La cremazione è avvenuta a Carpanzano, piccolissimo comune in provincia di Cosenza dove è in funzione l'unico centro crematorio presente tra Calabria e Sicilia. Non è ancora avvenuta la tumulazione delle ceneri.