Cercasi 247 anestesisti e rianimatori: il bando della Regione

Ragusa - L'assessorato alla Salute della Sicilia ha appena approvato un bando per 247 anestesisti e rianimatori che sarà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale per ricoprire i molti posti vacanti nelle terapie intensive di tutti gli ospedali siciliani. L’obiettivo è stoppare la fuga di camici bianchi all’estero e spedire subito in corsia gli specializzandi, a cui sarà proposto inizialmente un contratto a tempo determinato da trasformare in indeterminato a specializzazione conseguita.

Per coloro che sono già specialisti, ma precari, l'assunzione sarà immediatamente a tempo indeterminato. Le 247 assunzioni previste non basteranno comunque a coprire gli oltre 300 posti letto dei 40 reparti attualmente in costruzione sull’Isola con i fondi nazionali, e che saranno terminati in primavera. Al bando regionale di due anni fa si presentarono meno medici dei posti messi a concorso.