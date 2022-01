Cercasi portavoce sindaco gratis, manco il rimborso spese

Castelvetrano, Tp – Dopo la receptionist a 500 euro al mese in costume da bagno, spunta in Rete un altro controverso annuncio che non richiede esibizioni fisiche, ma non prevede proprio compenso. E a pubblicarlo non è un’azienducola da quattro soldi (multata dall’Ispettorato con 10mila euro), bensì un’amministrazione pubblica: quella di Castelvetrano, che ha indetto una “selezione per il conferimento a soggetto estraneo, tramite nomina fiduciaria, dell’incarico di Portavoce del sindaco e della giunta comunale, ai sensi dell'art. 7 L.150/2000, a titolo gratuito, senza pretendere alcunché a titolo di compenso”. Manco il rimborso spese.

L’avviso - se c’è ancora - è a questo link, mentre il bando di concorso con requisiti e modalità di partecipazione - per chi volesse leggerlo con i propri occhi - è nel documento Pdf allegato. “Pensavamo di averle viste tutte nel settore dell’informazione, ma al peggio non c’è fine - dice Vito Orlando, segretario trapanese di Assostampa -. Un insieme di errori giuridico amministrativi, per non parlare del versante etico, chiedendo a un lavoratore di prestare la propria opera intellettuale senza compenso: non accade nemmeno nel caporalato”. La determina, pubblicata nei giorni scorsi nella sezione 'Avvisi' del sito istituzionale, “elenca una lunga serie di attività che questo portavoce dovrebbe svolgere: tutte funzioni proprie dell’ufficio stampa, di cui all’art. 9 della Legge 150/2000, e non del portavoce".

"Il sindaco - conclude - ritiri immediatamente il provvedimento in autotutela: credo che un intervento diretto dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Marco Zambuto, sia ineludibile”. "Il Comune di Castelvetrano è in dissesto finanziario dal 2019 - ribatte il primo cittadino Enzo Alfano -, la normativa non consente di riconoscere indennità economiche: tutte figure indispensabili per un buon funzionamento comunale, attualmente ricoperte da professionisti, intellettuali, che prestano la loro pregevole opera gratuitamente. L'alternativa sarebbe il silenzio obbligato”. Evidentemente ci sono pensionati volenterosi, “intellettuali” che vivono di rendita, oppure giovani mantenuti che vogliono arricchire il cv, disposti ad assumersi l’incarico senza dover campare d’aria.