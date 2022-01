Cercasi receptionist, 500 euro al mese: inviare foto in costume da bagno

Erice – Fa discutere il ritaglio dell’offerta di lavoro pubblicata su Instagram da Cathy La Torre - avvocata trapanese, specializzata in diritto antidiscriminatorio – in cui per un impiego part time di receptionist si richiede alle candidate non solo "bella presenza", ma anche una "foto in costume da bagno o similare”. Insomma, va bene anche in intimo. Non solo.

Per 500 euro netti mensili - per 3 giorni lavorativi da 8 ore a settimana - l'aspirante deve avere anche laurea, macchina, padronanza dell’inglese e massimo 30 anni. A pubblicarlo, un’azienda del settore della sorveglianza, la Media Service srl. “E da che taglia si è idonee? – chiede La Torre -. Me li immagino mentre visionano le foto di ragazze durante la riunione per selezionare i migliori curricula” manco fossero a Miss Italia.