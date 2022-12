Cerchi una PS5? Il mercato dell'usato è una risposta garantita!

Non sei stanco di andare in negozio a comprare una PS5 e vedere lo scaffale vuoto? Perché non puoi goderti i giochi di nuova generazione come tutti gli altri che hanno già messo le mani su una PS5? Sono queste le domande che affliggono la tua mente? Tutti i tuoi problemi possono essere facilmente risolti dai marketplace dell'usato come Eneba, dove potrai trovare console PS5, giochi e molti accessori da gaming. E non necessariamente usato.

Qual è il momento migliore per acquistare una PS5 e perché proprio adesso?

Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio terribile. Ci sono stati molti problemi durante il ciclo di sviluppo del gioco, ma una cosa si è rivelata certa: il gioco non avrebbe mai dovuto essere pubblicato su console “last-gen”. Guardando al futuro, l'espansione del gioco non verrà rilasciata su PS4 e Xbox One.

Questo è solo un esempio di un gioco il cui successo è stato ridotto da un hardware obsoleto. È altamente dubbioso che qualsiasi sviluppatore di giochi vorrebbe trovarsi in una situazione simile. Mentre PS4 sta ancora ricevendo nuovi giochi, incluso God of War Ragnarok recentemente rilasciato, è difficile presumere che la prossima line-up di giochi per PS5 includerà anche PS4.

Sì, puoi ancora goderti molti giochi sulla tua PS4, ma poiché ci stiamo spostando verso il 2023, l'aggiornamento a PlayStation 5 è inevitabile. L'hardware di PS4 è ormai obsoleto e sempre più sviluppatori non prenderanno nemmeno in considerazione l'idea di rilasciare giochi AAA su hardware obsoleto.

Considerando questo, il momento perfetto per fare il passaggio generazionale è adesso. È meglio smettere di preoccuparsi se una PS4 obsoleta può farmi giocare ai titoli più recenti senza compromessi e mettersi a cercare il miglior prezzo per una PS5.

Giochi come Forspoken, Final Fantasy XVI, Spider-Man 2 e Wolverine verranno rilasciati solo su PlayStation 5. Se non vuoi essere lasciato indietro, ciò che devi fare è passare a PS5 e farlo il prima possibile.

La batteria del tuo DualSense si sta scaricando

Quante volte ti sei infuriato da questo messaggio pop-up durante una sessione di gioco? Va bene quando giochi a un titolo single-player perché puoi metterlo in pausa. Ma come tutti i giocatori sanno, mettere in pausa un gioco online non è possibile. È quindi obbligatorio avere un secondo controller completamente carico.

Avere più controller va a tuo favore non solo quando devi scambiarli fra di loro rapidamente, ma anche quando sei con i tuoi amici. Per quanto giocare online sia fantastico, giocare a FIFA o Gang Beasts in compagnia sullo stesso divano è un'esperienza completamente diversa.

Ogni singolo giocatore sogna di trovare il proprio “G2”. Ma sei preparato per un'occasione del genere? Non puoi giocare con un solo controller. Indipendentemente dall'occasione, ogni giocatore dovrebbe almeno avere un controller PS5 aggiuntivo.

Puoi ancora giocare a titoli fantastici sulle console di vecchia generazione, ma l'aggiornamento alla prossima console è inevitabile. PlayStation 5 offre tempi di caricamento migliori, frame rate più elevati, tecnologia ray-tracing con grafica strabiliante e prestazioni complessive migliorate. L'industria dei videogiochi sta passando alla generazione successiva, e dovresti farlo anche tu. Nel frattempo, la navigazione nei marketplace dell'usato può aiutarti a trovare le migliori offerte su console, giochi e vari accessori da gaming.