Cervinia “sfuoca” la folla in fila alla seggiovia: ecco la FOTO truccata

Aosta – Non hanno fatto neanche un buon lavoro di grafica. Le immagini girate dalle telecamere che filmano l’ingresso dell’impianto di Plan Maison sono state clamorosamente “oscurate” dopo che nei giorni scorsi avevano immortalato almeno 300 turisti in coda per raggiungere il Cervino. La fotografia, ritoccata in maniera vistosa, è stata diffusa oggi da La Stampa. “L'occhio elettronico della webcam immortala quello che ha tutta l'aria di essere un assembramento di alcune centinaia di persone su uno spiazzo innevato in attesa della seggiovia – scrive il quotidiano -. Le immagini diventano oggetto di passaparola e dopo qualche giorno quella stessa webcam resta sì accesa, ma con una spiazzante pennellata di pixel grigi ben localizzati, a impedire di vedere ancora i movimenti sul piazzale”.

Dalle cabine, non “pixelate”, si notano inoltre le gambe a penzoloni degli sciatori trasportati in quota. Del resto è noto che la Val d’Aosta ha deciso di sfidare il governo, impugnando i divieti d’apertura con una ordinanza regionale anti-Dpcm: una scelta che aveva già sollevato polemiche il mese scorso, all’inaugurazione ufficiale della stagione invernale, con centinaia di turisti e visitatori sulle piste. Lo scontrò proseguirà per vie legali, come con l'Abruzzo che ha deciso da solo di diventare arancione, intanto però è stata spazzata via ogni misura anti contagio.