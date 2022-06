Cessa dalla carica la giunta Abbate, domani si insedia la prima donna

Modica - La giunta Abbate cessa dalla carica domattina, e per la prima volta nella storia una donna sarà a capo del Comune di Modica.

Si insedierà domani, venerdì 10, al Comune di Modica il commissario straordinario Domenica Ficano, che assume i poteri di sindaco, giunta e Consiglio e che traghetterà l'ente di Palazzo san Domenico fino alle elezioni amministrative del prossimo anno. Domenica Ficano, 61 anni, originaria di Bagheria, è stata incaricata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, con la qualifica di segretario generale, dopo le dimissioni del sindaco, Ignazio Abbate, che si candiderà alle Regionali d'autunno. La cerimonia di insediato del commissario è in programma alle 11 nell'aula consiliare del Palazzo di città.

Domenica Ficano è stata per tre anni segretario comunale di Monreale. Ha prestato servizio al comune di Castelbuono e in quello di Bagheria, come segretario generale, prima di essere nominata, a gennaio 2021, commissario straordinario di Gioiosa Marea.