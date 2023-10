Cessione del Quinto, Prestito Delega Prestiti Vantaggiosi con Prestiter

Nel vasto mondo del credito al consumo, l'esigenza di trasparenza e tutela per i consumatori diventa una priorità. Grazie alla digitalizzazione, l'accesso ai prestiti si è notevolmente semplificato e questo passaggio ha comportato la crescita esponenziale di offerte, non sempre vantaggiose e sicure.

In un panorama tanto variegato, Prestiter emerge come una delle aziende leader in Italia nel settore del credito al consumo. Con 25 filiali presenti nelle principali città, tra cui Palermo e Catania, garantisce un servizio di consulenza di alta qualità, un servizio di assistenza di primo livello e una gamma di prodotti di credito, che utilizzano la formula tecnica della Cessione del Quinto, che garantiscono trasparenza, sicurezza e tutele.

Chiunque cerchi un prestito con condizioni ottimali e desideri un'assistenza professionale e continuativa nel tempo, troverà in Prestiter un partner affidabile, specialmente per prestiti INPS e NoiPA in Convenzione dedicati a pensionati e dipendenti.

La Cessione del Quinto: tanti vantaggi in un unico prodotto

La Cessione del Quinto rappresenta un'opzione di finanziamento strutturata per offrire ai lavoratori dipendenti e pensionati una formula di credito trasparente. Questo prestito, che prevede una rata mensile massima pari al 20% dello stipendio netto o dell'assegno pensionistico, si posiziona come una soluzione equilibrata, garantendo una gestione sostenibile del debito. La sua struttura a tasso fisso assicura la costanza della rata nel tempo, consentendo una programmazione finanziaria chiara e prevedibile.

Inoltre, la non finalizzazione del prestito garantisce una flessibilità significativa, dando, alla persona che lo richiede, la libertà di utilizzare la liquidità ottenuta secondo le proprie esigenze, senza dover ricorrere a garanti o ipoteche.

Inoltre assicura:

● di ottenere da 5.000 a 75.000 euro, da restituire con piani di ammortamento da 24 a 120 mesi;

● il pagamento automatico delle rate mensili, detratte direttamente dalla busta paga o dalla pensione;

● la copertura assicurativa a tutela del richiedente e del suo nucleo familiare sempre inclusa nel costo totale del finanziamento;

● la possibilità di rinnovare o integrare altri finanziamenti in corso.

Prestiter, leader da 25 anni nel settore, offre anche la possibilità di richiedere:

● Prestiti Delega: che consentono di integrare una Cessione già in corso utilizzando un ulteriore 20% del proprio stipendio, per un prelievo complessivo massimo pari al 40% dello stipendio netto;

● il Consolidamento Debiti, una soluzione perfetta per chi vuole diminuire il carico finanziario di più prestiti in corso, accorpandoli in un’unica rata con condizioni migliori.

Il Prestito Delega: Una Flessibilità Aggiuntiva

Affiancando la Cessione del Quinto, il Prestito Delega, spesso identificato come "Doppio Quinto", consente di integrare un finanziamento già in corso, sfruttando un ulteriore 20% del proprio stipendio. Questa modalità, resa possibile grazie a una convenzione tra l'amministrazione pagante e l'intermediario, offre una soluzione estremamente versatile per chi necessita di maggiore liquidità.

Prestiter: Eccellenza nel Settore

Chi è alla ricerca di soluzioni di credito affidabili e vantaggiose trova in Prestiter un partner di fiducia. Associato al Gruppo Intesa Sanpaolo attraverso Prestitalia, Prestiter porta con sé un'eredità di oltre due decenni di esperienza e competenza. Grazie alla sua profonda conoscenza del mercato e alla sua dedizione alla clientela, offre consulenze mirate a chiunque intenda esplorare le opzioni di Cessione del Quinto o Prestito Delega, attraverso:

● i prestiti INPS in Convenzione, dedicati ai pensionati

● e i prestiti NoiPA in Convenzione, dedicati ai lavoratori del settore pubblico e statale.

In sintesi

Per ottenere un prestito alle migliori condizioni possibili e un servizio di consulenza professionale è possibile richiedere una consulenza professionale sul sito Prestiter, oppure recarsi fisicamente presso le sedi Palermo e Catania. Con strumenti come i prestiti INPS e NoiPA in Convenzione, che si avvalgono della formula tecnica della Cessione del Quinto, e il Prestito Delega, l'accesso al credito diventa più semplice, trasparente e vantaggioso.