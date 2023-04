Che bella la Luna Rosa su Modica!

Modica - Pubblichiamo una suggestiva foto del ragusano Gianni Tumino, scattata ieri sera, che ritrae la Luna Rosa sorgente su Modica.

L'immagine ottenuta ieri sera 06/04/2023 alle ore 19:53 e riprende la luna piena di Aprile detta "Luna Rosa", mentre sorge su Modica. La ripresa è stata eseguita da Contrada Fontana, territorio di Ragusa. di Seguito i dati tecnici: CANON EOS R5 Obiettivo CANON RF zoom 100-500 mm. @ 500 mm. f/8 Posa di 0,6 secondi @ ISO 800 Software: Photoshop.

La Luna Piena Rosa, perché si chiama così

Si tratta della prima Luna Piena dopo l'equinozio di primavera – avvenuto il 20 marzo alle 22:44 – pertanto prende anche il nome di plenilunio pasquale; la ragione risiede nel fatto che la Pasqua cade sempre nella domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera, l'evento astronomico che sancisce il passaggio tra l'inverno e la stagione primaverile. Sebbene il plenilunio sia un momento esatto, il disco lunare ai nostri occhi appare pieno (o quasi) per circa 3 giorni, come indicato anche dalla NASA. Il nome non c'entra nulla col colore della Luna (normalissimo) ma è legato alla tradizione dei nativi americani, che omaggiavano la fioritura di una pianta selvatica chiamata Phlox subulata, il cosiddetto “muschio rosa”. Ad aprile i suoi fiori tingono di rosa il paesaggio nordamericano e per i nativi rappresentava un simbolo della rinascita, della fuoriuscita dalle sofferenze patite per l'inverno.