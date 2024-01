Che bella la nuvola contessa sul cielo di Catania!

Catania - Non è la famosa nuvola di Fantozzi ma uno tra i più affascinanti e peculiari fenomeni atmosferici che esistano conosciuto dai più come Contessa o Contesa dei Venti. Questa insolita formazione atmosferica in questi giorni si trova in Sicilia e in particolar modo a Catania dove la gente il 3 gennaio è stata con gli occhi rivolti al cielo per ammirare la splendida nube lenticolare apparsa nel cielo azzurro di Catania. Questo raro fenomeno si può ammirare quando soffiano venti umidi occidentali. Nella foto (da Facebook) si vede la nuvola immortalata sopra lo Stadio Angelo Massimino del capoluogo etneo. Come ripoortano diversi siti online specializzati nei fenomeni meteorologici questi "altocumuli lenticolari", facilmente riconoscibili per la loro forma a mandorla schiacciata (in latino il termine lenticolaris significa "lenticchia") o a lentem si presentano in elementi isolati l'uno dall'altro e disposti con una certa regolarità.

Molto spesso spuntano come se fossero un "cappello" sulla cima dell'Etna. L'interazione tra i massicci montuosi e le correnti cariche di umidità (spesso sotto forma di rami secondari della corrente a getto) produce delle ondulazioni del flusso, con la formazione di creste e di cavi d'onda. Un fenomeno che si può paragonare all'oscillazione di una corda di violino tesa quando viene pizzicata o, ancora più semplicemente, alle onde del mare, la cui conformazione è strettamente legata alle morfologie dei fondali. Nella tradizione popolare la formazione di un altocumulo lenticolare è considerata un segnale di un imminente cambiamento del tempo. A tal riguardo è bene sottolineare come la Contessa dei venti, in quanto altocumulo, non sia in grado di dar luogo a precipitazioni, talvolta invece può precedere di qualche ora o di pochi giorni l'ingresso di una perturbazione atlantica, proprio poiché sintomatica di un flusso umido occidentale. Più raramente gli altocumuli lenticolari possono svilupparsi anche sulle cime dei Peloritani, dei Nebrodi e delle Madonie.

Il VIDEO di Salvatore Lo Giudice: