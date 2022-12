Che bello il vostro funerale in streaming su Youtube

Merano, Bolzano - Anche i funerali si potranno seguire in streaming su YouTube. Il servizio sarà offerto dal comune di Merano a partire dal prossimo primo gennaio. Le cerimonie funebri celebrate nella cappella del cimitero civico potranno essere seguite da remoto tramite un servizio di streaming su un canale YouTube dedicato.

"Può capitare che qualcuno, per ragioni di lontananza, di anzianità o di temporaneo impedimento, non possa prendere parte fisicamente alle cerimonie - spiega l'assessore meranese, Nerio Zaccaria - A queste persone l'amministrazione comunale offre ora un servizio di trasmissione in streaming del rito funebre, trasmissione che può essere seguita collegandosi da remoto tramite computer, smartphone o tablet".

"Crediamo - aggiunge l'assessore - che questo nuovo servizio, che ovviamente non può sostituire il significato e l'importanza della presenza, rappresenti comunque un aiuto per coloro che non hanno la possibilità di accedere alla camposanto ma desiderano partecipare al lutto ed essere vicini ai loro cari". Sarò possibile seguire i funerali attraverso un link pubblico, ma nel caso in cui i familiari decidano per esequie in forma privata, l'impresa funebre fornirà direttamente alle persone autorizzate un link riservato e i relativi dati di accesso.