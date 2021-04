Che bello Mattarella con Laura Pausini!

Roma - Terminerà il suo settennato fra meno di un anno Sergio Mattarella e sarà la fine di una grande fatica per questo siciliano ottantenne, che ha tenuto dritto il timone italiano in un periodo politico e sociale fra i più duri della Repubblica.

Sorride poco, e lo fa a bocca stretta, per una indole al pudore e alla misura che gli deriva forse da una educazione familiare ispirata a una certa rigidità.

Oggi il Capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale Laura Pausini, reduce da una prestigiosa nomination agli Oscar che non è stata baciata dal premio finale.

Ma i due hanno fatto la foto per i giornali, a fine mattina, posando lei in giallo, lui in uno scuro presidenziale, con uno smalto inedito e inatteso.

Due facce diverse di una Italia che ci piace. Contagiato dalla solarità di Laura, romagnola coinvolgente e spontanea, il professore Sergio ha sorriso felice approfittando dello schermo ruffiano e comodo della mascherina. Che belli!