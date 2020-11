Che fine ha fatto Play Station 5? ecco dove comprarla

Sicuramente una delle protagoniste assolute dell’ultima parte del 2020 era la nuova console next-gen di Sony. PlayStation 5 è finalmente ufficiale ma a causa dell’elevatissima richiesta, lo stesso SEO di PlayStation ha dichiarato che al momento non ci sono console disponibile presso nessuno store.

Chi non ha dunque ottenuto una console alla prima tranche di distribuzione dovrà attendere ancora qualche giorno prima che possa ritornare di nuovo disponibile.

PS5

Dopotutto l’attesa era tantissima, e la stessa sorte è toccata a molti altri prodotti: le nuove schede video Nvidia e AMD, i nuovi processori e anche la Xbox Series X.

Abbiamo però raccolto in questo pezzo tutti gli store in cui è possibile perlomeno verificare quando la nuova console tornerà di nuovo disponibile.

Amazon

Su Amazon sono disponibili le pagine prodotto di Play Station 5, sia nella versione digital, a 399 euro tramite questo link, che in quella standard con lettore ottico, a 499 euro tramite quest’altro link. Il famoso e-store ha attivato un box per iscriversi a una newsletter, in modo da poter essere avvisati quando le unità di PS5 torneranno disponibili.

Unieuro

Anche su Unieuro le pagine relative alla console, nella versione Digital e standard sono disponibili, rispettivamente tramite questo link e questo link. Anche in questo caso però non è possibile procedere all’acquisto causa esaurimento scorte. Si può però abilitare l’iscrizione per sapere quando la next-gen sarà di nuovo disponibile, oppure aggiungere la console alla lista desideri.

Euronics

Per Euronics tocca la stessa sorte. Purtroppo, al momento sembra davvero impossibile reperire le nuove console. Le pagine sono disponibili, per la versione standard, e per la versione Digital, ma ci si può solo iscrivere alla newsletter che comunicherà quando la console sarà di nuovo acquistabile.