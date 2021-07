Che tempo farà, le previsioni meteo della settimana

Ragusa - Bel tempo con sole splendente per tutta la settimana sul territorio ibleo, senza neanche una goccia di pioggia: la colonnina di mercurio non raggiungerà mai i 40°C, ma difficilmente scenderà sotto i 20 anche nelle ore notturne. L’afa non concede tregua e sarà un costante quotidiana: oggi, lunedì, una delle giornate più calde con 36°C di massima e 22°C di minima.

Giovedì 8 e venerdì 9 saranno altre due giornate con temperature elevate oscillanti tra i 35-37°C e i 23-25°C. Pomeriggi e serate saranno, in genere, più ventilati rispetto alle mattine. Da sabato i valori dovrebbero tornare su medie più miti e ricomparirà anche qualche nube, ma ci sarà tempo di riaggiornarci: nel frattempo, per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rinviamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.