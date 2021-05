Chef Natale Giunta: «Dopo festa tifosi a Milano, io apro il ristorante»

Palermo - Lo chef palermitano Natale Giunta dice basta. E lo fa innanzitutto con un post su Instagram con cui annuncia che riaprirà il suo ristorante a partire da lunedì 10 maggio indipendentemente dal colore anti-Covid che avrà la Sicilia. «Dopo le immagini di Milano è arrivato il momento d’agire o morire. Da lunedi o siamo gialli o siamo arancioni, "Io APRO" a Palermo. Vi aspetto dalle 12 alle 22, il buonismo l’avete calpestato e umiliato. Disobbedienza».

Lo chef, ormai di casa in molte trasmissioni televisive a cominciare da "La Prova del Cuoco", non è nuovo a prese di posizioni che lo vedono anche paladino dell'antiracket avendo, più volte, denunciato i suoi estorsori. Adesso la battaglia si sposta sul piano delle chiusure imposte ai ristoratori che in Sicilia, essendo la regione ancora arancione, devono ancora attendere per le riaperture. Il post di Giunta ha raccolto il consenso di tanti a cominciare da molti dei suoi colleghi.