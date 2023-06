Chi era Maria Antonietta Berlusconi, sorella di Silvio

Milano - In famiglia la chiamavano col nomignolo di "Etta", da Maria Antonietta. I Berlusconi sono stati tre germani: Silvio, Etta e Paolo.

Nata a Milano il 9 giugno 1943, Maria Antonietta Berlusconi è stata la sorella minore di Silvio Berlusconi, più giovane di lui di 6 anni e più grande di 3 anni rispetto al fratello minore Paolo.

Durante la sua vita ha coltivato la passione per la danza e a Milano, insieme a sua figlia, ha fondato la Principessa Dancing School. In merito alla sua passione per la danza aveva confessato a La Stampa: “Mai avrei pensato quando ancora ragazzina studiavo ballo sotto l’amorevole guida della mia insegnante Luciana Bianchi Cottini, che la mia passione per la danza un giorno si sarebbe trasformata in questo meraviglioso sogno che si chiama Principessa”.

Non sono note ulteriori informazioni sulla carriera o sul percorso di studi della sorella minore dell’ex presidente del Consiglio, che ha sempre vissuto la sua vita con estrema riservatezza.

Maria Antonietta Berlusconi: la vita privata

Sposata dal 1968 con Giorgio Beretta, aveva avuto tre figli, Silvio Andrea, Paolo e Sabrina. Maria Antonietta Berlusconi è scomparsa in maniera improvvisa nel 2009, lasciando un grande vuoto nei cuori dei suoi cari e in particolare in quello di suo fratello Silvio, che non ha mai mancato di dimostrarle pubblicamente tutto il suo affetto. A La Nazione lei stessa aveva parlato del suo rapporto con l’ex premier affermando: “Lui studiava e lavorava, per me era il migliore. Da bambino era buono e iperattivo e da giovane voleva già fare politica”.

Maria Antonietta Berlusconi ha vissuto in via San Giminano a Milano, accanto a sua madre Rosa Bossi (scomparsa nel 2008, appena un anno prima di lei). Non sono note ulteriori informazioni sulla sua vita privata né sono note notizie su suo marito Giorgio.

Maria Antonietta Berlusconi: le curiosità

La sua passione è sempre stata la danza e suo marito Giorgio ha confessato a Il Giornale che, a causa di questa, avrebbero addirittura rinviato i loro fiori d’arancio. “Dovemmo rinviare il nostro matrimonio a ottobre perché a giugno lei non volle rinunciare all’ultima sua esibizione nel balletto il Lago dei cigni al teatro Nuovo di Milano”, aveva ammesso. – Ha chiamato i suoi figli Silvio e Paolo in onore dei suoi fratelli, a cui era estremamente legata.

Quando è morta Maria Antonietta Berlusconi

Maria Antonietta Berlusconi è morta nel febbraio 2009 in seguito a un arresto cardiaco nella sua casa di Milano. In precedenza era stata colpita da ictus. "Etta" Berlusconi, sposata Beretta, era la seconda figlia di Luigi Berlusconi e Rosa Bossi.

Nel gennaio 2012, la figlia di Maria Antonietta, Sabrina Maria Pia Beretta, è morta per una malattia all'età di 37 anni. Fu un momento di grande dolore per lo zio Silvio e lo zio Paolo, sopravvissuti alla sorella Etta.