Chi ha inquinato il mare di Mondello?

Palermo - Liquami nel mare di Mondello sversati da un’autobotte. A Mondello c'è il divieto di balneazione. Il Comune è stato costretto a emettere un’ordinanza urgente per vietare i bagni da Valdesi — a partire dal Mida — fino a Colapesce, cioè ai primi scivoli dell’Addaura subito dopo il circolo della Vela. I vigili urbani del Nopa, dopo un sopralluogo, avrebbero escluso la presenza di scarichi abusivi.

Mercoledì l’Asp ha fatto i campionamenti periodici sul litorale per verificare la regolarità dei parametri di balneabilità e ieri sono arrivati i risultati: in quattro punti tra La Sirenetta e il primo curvone dell’Addaura i livelli di colibatteri fecali erano pericolosamente fuori dalla soglia limite: l’epicentro è a est del circolo Lauria dove la concentrazione di enterococchi intestinali è di 440, più del doppio del limite di 200 e quella di escherichia coli addirittura di 6mila: il limite è di 500.

La sola certezza è che negli ultimi due giorni c’è chi ha nuotato in una fogna. Come questo sia potuto accadere resta un giallo.

L’Arpa che periodicamente effettua campionamenti e prelievi, sostiene che non si possa escludere una responsabilità del canale, causa degli annosi allagamenti di Mondello. L’ipotesi più credibile è di uno sversamento causato da una sovrappressione che l’Amap può non aver visto perché avvenuta in un momento preciso.