Le chiacchiere di Carnevale sono il dolce più preparato e conosciuto in Italia in questo periodo dell’anno, oggi vi presento la variante al forno.

ll Carnevale in Sicilia è, soprattutto, un tripudio di dolci talmente gustosi da far venire l’acquolina in bocca al solo pensiero. Tra i dolci più conosciuti in assoluto spiccano, in prima fila, le “chiacchiere”, dei croccanti biscotti fritti e cosparsi di zucchero.

Le Chiacchiere di Carnevale, conosciute anche semplicemente come “chiacchiere”, hanno moltissime varianti regionali che si evidenziano non solo dagli ingredienti e nella preparazione, ma a partire anche dallo stesso nome. Se a Roma e nel Lazio sono spesso chiamate frappe, in Toscana sono conosciute con il nome di cenci, mentre in altre regioni sono chiamate crostoli, bugie, galani o sfrappole.

Le più conosciute sono certamente le chiacchiere napoletane e quelle siciliane.

Tradizionalmente le chiacchiere vengono preparate insieme alle castagnole, fritte. Io oggi Vi propongo la ricetta delle Chiacchiere di Carnevale al forno

La ricetta originale prevede che le Chiacchiere di Carnevale vengano fritte, le chiacchiere al forno sono comunque ottime e ci si può concedere di assaporarne qualcuna in più, anche per chi è a dieta.

Chiacchiere di Carnevale al forno, Ingredienti per 4-6 persone

250 gr di farina 00 - 1 uovo -

- 25 gr di burro - 50 gr di latte - 20 gr di zucchero -

1 scorza di limone grattugiata (1 limone) - 1 pizzico di sale - 8 gr di lievito per dolci (mezza bustina)

- 50 ml di marsala



1 l di olio di arachide per la frittura, zucchero a velo qb per spolverare alla fine e del cioccolato fondete se volete



Come fare le chiacchiere di Carnevale al forno

Su un piano di lavoro, formate una fontana con la farina setacciata, unite al centro l’uovo, il burro ammorbidito, lo zucchero, il pizzico di sale, il liquore Marsala, la scorza di limone grattugiata , meglio se bio e il lievito.

Cominciate ad impastare unendo anche il latte poco alla volta.

Una volta che il composto sarà diventato omogeneo e non appiccicoso, formate una palla, rivestitela con la un foglio di pellicola trasparente e mettetela a riposare in frigorifero per almeno 30 minuti o in un luogo fresco

Trascorso il tempo di riposo, riprendete l’impasto e dividete il panetto in 2-3 parti e iniziate a stenderlo con la pasta per la macchina. Stendete la pasta, ripiegatela su se stessa e ristendetela. Ripetete questa operazione più volte in modo da dare una struttura più forte e delle pieghe alle chiacchiere, che aiuteranno anche nello sviluppo in cottura.

Una volta che avrete steso la pasta con una rotella dentellata ricavate dalla sfoglia dei rettangoli di medie dimensioni (12 x 8 cm) e nel centro fategli due tagli equidistanti dalla parte del lato più lungo del rettangolo.

Le chiacchiere di Carnevale possono essere cotte in forno.

Basterà metterle in una placca da forno foderata con carta forno e cuocerle a 180° in forno statico fino a quando non avranno raggiunto una bella doratura uniforme. Circa 8 minuti ma molto dipende dal vostro forno e dallo spessore delle vostre Chiacchiere.

Sfornate e lasciate raffreddare. Ricordatevi di infornare le vostre chiacchiere in forno già caldo.

Spolverate le chiacchiere di Carnevale al forno con lo zucchero a velo e servite

Tempo Preparazione:

30 Minuti

Per le Chiacchiere al cioccolato: sciogliete al microonde o a bagnomaria qualche cubetto di cioccolato, quando sarà fuso inseritelo in un cornetto di carta da forno a cui verrà tagliata la punta e creare tante lineette casuali sulla superficie delle chiacchiere.

Lasciate raffreddare il cioccolato prima di deporle sul piatto da portata e spolveratele con lo zucchero a velo, prima di servirle.

Buon appetito!