Chiacchiere, un’altra golosità di Cannolia

Scicli - Dopo un breve periodo di pausa dovuto alle restrizioni previste dalla zona rossa, ritornano quelli dei cannoli caldi. Da sabato 6 febbraio, a Scicli in via San Bartolomeo, riapre Cannolia.

Il calendario ci ricorda che fra poco sarà carnevale e quest’anno, per ovvie ragioni, non potrà essere festeggiato. E anche se in giro non vedremo bambini in festa, travestimenti e piogge di schiuma, non c’è motivo di privarsi delle Chiacchiere, il tipico dolce carnevalesco.

Ma chi ha inventato le Chiacchiere?

Le suore, ovviamente. Le stesse che hanno inventato i cannoli. Quindi è naturale che le migliori Chiacchiere siano quelle preparate con la ricetta segreta dei cannoli.

La maggior parte delle chiacchiere che si trovano in giro sono prodotti da forno industriali, perché hanno una durata maggiore e si mantengono croccanti anche dopo tanti giorni.

Potevano sottrarsi da questa sfida, gli amici di Cannolia?

In queste ultime settimane hanno sperimentato, provato e riprovato ottenendo un risultato davvero straordinario: un prodotto unico sia nella forma che nel sapore.

Ispirati dalle cialde dei cannoli hanno creato dei dischetti di Chiacchiere glassati con cioccolato bianco, cioccolato nero e pistacchio.

Inoltre, visto che per golosità non li supera nessuno, hanno abbinato ad ogni vassoio una sacca a poche, con -a scelta- crema di pistacchi o ricotta.

Privarsi di una goduria simile è uno dei tanti modi per rendersi infelici.

Dal 6 febbraio chiunque potrà gustare le chiacchiere più buone di sempre, le n. 1 in Sicilia, proprio come il cannolo caldo. Parola di Davide.

E se così non dovesse essere ti rimborsano quanto hai speso fino all’ultimo centesimo.

Questa garanzia si può offrire solo quando si è sicuri al 100% del prodotto che hai fatto e le chiacchiere di Cannolia saranno le migliori di sempre.

Ma attenzione.

La preparazione è lunga, così come per tutte le cose buone, quindi, il suggerimento è di prenotarle in anticipo o di acquistarle direttamente tramite il sito, e poi decidere, se passare in bottega a ritirarle, o avere la consegna a domicilio.

Chiacchiere? Prova quelle di Cannolia e il carnevale avrà un altro sapore.