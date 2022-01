Chiaramonte, Iacono: sindaco Gurrieri è stato sfiduciato. VIDEO

Chiaramonte Gulfi - Nel consiglio comunale di ieri sera il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, è stato sfiduciato. A sostenerlo i consiglieri comunali che hanno votato la sfiducia, e il candidato sindaco Gaetano Iacono, che fanno rilevare come la legge da applicare sia la Legge regionale 17 del 2016, per cui basta il voto favorevole del 60% dei votanti per sfiduciare il sindaco.

Mentre la segretaria comunale Salvina Cirnigliaro ha deciso di applicare una legge precedente, del 2012 -evidentemente sorpassata dalla normativa successiva- secondo cui servivano i quattro quinti dei voti consiliari.

I consiglieri di opposizione hanno annunciato ricorso al Tar ed esposto in Prefettura. Il video di Gaetano Iacono qui di seguito.