Chimico Mario Pagliaro eletto membro Academia Europaea

PALERMO, 29 GIU Il chimico del Cnr di Palermo Mario Pagliaro è stato eletto membro ordinario della Academia Europaea, fondata a Londra nel 1988, che riunisce alcuni dei più eminenti scienziati, la maggior parte dei quali attivi in un Paese europeo. A fine 2020, l'Accademia contava 4.567 membri, 313 in Italia e 72 insigniti del Premio Nobel. Fra gli scienziati italiani, il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, i fisici Giorgio Parisi e Antonio Zichichi e il chimico Silvia Bordiga. I membri appartengono a tutte le discipline scientifiche, incluse quelle umanistiche e alle scienze economiche e sociali. Alla fine del 2020, la classe delle cosiddette 'scienze esatte' contava 1.623 membri, di cui 265 nella sezione delle scienze chimiche. "Mi congratulo con lei per essere stato selezionato nel processo competitivo che porta all'elezione dei nuovi membri", ha scritto a Pagliaro il presidente dell'Academia Sierd Cloetingh. Pagliaro è il secondo studioso attivo in Sicilia ad essere eletto nei ranghi dell'Accademia, il primo era stato nel 2016 il professore di fisica teorica Vincenzo Greco, dell'Università di Catania. Fra gli scienziati del Cnr è membro dell'Academia anche il fisico Sauro Succi. (ANSA).