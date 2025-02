Chirurgia vascolare, a Vittoria primo intervento di posizionamento di endoprotesi in aorta toracica

Vittoria - Un importante traguardo per la Chirurgia Vascolare dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria si è materializzato ieri, quando per la prima volta è stato eseguito con successo un intervento di posizionamento di endoprotesi in aorta toracica (TEVAR).

Il paziente, un uomo di 73 anni, era affetto da una patologia aneurismatica dell’aorta discendente con elevato rischio di rottura. L’innovativa tecnica consiste nella copertura della zona di imminente rottura con una protesi ricoperta, inserita attraverso una piccola incisione all’inguine, in anestesia locale o spinale. Questo approccio minimamente invasivo consente di evitare l’anestesia generale e il trattamento chirurgico tradizionale, che richiederebbe l’apertura del torace e comporterebbe rischi più elevati.

“L’operazione - spiega il dott. Andrea Li Destri, Direttore della Chirurgia Vascolare - segna un nuovo capitolo nell’ambito chirurgico vascolare della nostra provincia, permettendo di trattare localmente i pazienti affetti da questa patologia, ed evitando la migrazione sanitaria verso altre strutture. Un ringraziamento particolare alla mia squadra e alla Direzione strategica che ci segue costantemente e ci supporta, rendendo possibile l’adozione di tecniche innovative e il raggiungimento di importanti risultati”.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago: “Questo risultato rappresenta un enorme passo avanti per la nostra offerta sanitaria. Grazie all’impegno e alla professionalità dell'équipe di chirurgia vascolare dell’ospedale “Guzzardi”, possiamo garantire ai nostri pazienti cure all’avanguardia, contribuendo – al contempo – alla riduzione della mobilità passiva”.