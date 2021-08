Chiude la dialisi a Scicli

Scicli - Niente più dialisi a Scicli. Il reparto di Nefrologia e dialisi dell’ospedale Busacca non può operare in condizioni di continuo disagio e inadeguatezza degli ambienti, senza aria condizionata.

Dopo la denuncia di alcuni pazienti raccolta da Ragusanews circa le difficili condizioni di degenza per i pazienti e di attività per gli operatori sanitari costretti da settimane a lavorare senza aria condizionata e con le porte aperte mentre si sfioravano i 40 gradi, l’Asp interviene. I pazienti, circa 20, si divideranno a partire da oggi tra gli ospedali di Ragusa e Modica per sottoporsi alle turnazioni di dialisi.

Nei giorni scorsi si erano registrati all’interno dei reparti anche dei collassi ai danni di un paziente e di un infermiere del Reparto a causa del forte caldo nell’ambiente sanitario.