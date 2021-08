Chiusa la Chiesa del Santissimo Salvatore a Modica

Modica - Chiusa al culto la Chiesa del Santissimo Salvatore di Modica. Problemi di natura strutturale richiederebbero interventi urgenti. La Curia Vescovile ha già mandato un proprio tecnico in via Carlo Papa in vista di interventi da concordare con la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Ragusa.

La Chiesa risale al 1400, ma fu distrutta nei due terremoti del 1613 e del 1693. Conserva però la base del campanile originario, una croce di pietra scolpita e una campana datata 1537. La ricostruzione settecentesca ne ha arricchito l’interno, ad una navata, con pregevoli stucchi.