Chiusi i punti vendita Coop Alleanza 3.0 25 aprile e 1 maggio

MILANO, 23 APR Saranno "chiusi per scelta" i supermercati e gli iper di Coop Alleanza 3.0 il 25 aprile, Festa della Liberazione, e il primo maggio, Festa del Lavoro.

Resteranno dunque chiusi 350 punti vendita in nove regioni, dal Friuli alla Sicilia.

"Il 25 aprile e il primo maggio richiamano i valori basilari di libertà, giustizia sociale e democrazia ha spiegato il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello Per Coop Alleanza 3.0 chiudere in queste giornate rientra nell'ambito di scelte valoriali connaturate all'essere una cooperativa.

Inoltre, l'iniziativa "Chiusi per scelta" è un punto di equilibrio tra il diritto dei consumatori a fare la spesa e il diritto al riposo dei lavoratori che da mesi vivono una situazione complessa a causa della pandemia ancora in atto".

(ANSA).