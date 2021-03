Chiuso un pezzo di spiaggia delle Anticaglie

Santa Croce Camerina - Con apposita ordinanza (n.08), il Sindaco di Santa Croce, Giovanni Barone ha interdetto l’accesso e la permanenza al tratto di spiaggia interessato dall’erosione costiera sottostante il Lungomare delle Anticaglie a seguito di sopralluogo avvenuto in data 05 marzo 2021.

“L’erosione del mare di quest’inverno – commenta il primo cittadino – ha creato ulteriori danni di stabilità al costone del tratto di spiaggia del Lungomare Anticaglie e dei resti archeologici dell’antica Caucana. Essendo in corso eventi franosi, stamattina, dopo un sopralluogo effettuato ieri, è stato deciso di concerto con l’Ufficio Tecnico dell’Ente di Palazzo del Cigno di diramare l’ordinanza urgente per tutelare l’incolumità pubblica.

Pertanto sarà realizzata una recinzione per tutto il tratto interessato (dalle panchine fino ai resti dell’antica Caucana), in attesa di un incontro che avrò martedì prossimo, 9 marzo, a Palermo con il funzionario dell’Assessorato Regionale Tutela dell’Ambiente, con oggetto la richiesta di una somma urgente per il consolidamento del costone. Se non si interverrà in tempi celeri, è molto probabile che nei prossimi anni potremmo assistere all’erosione anche della carreggiata stradale che insiste appena sopra il costone già eroso, oltre alla totale rovina dei scavi archeologici.

Si tratta di un intervento sulla terraferma che anticipa quello che ho sempre ritenuto necessario attuare offshore, cioè a distanza dalla costa, in mare. Qui occorre intervenire con barriere idonee per impedire le mareggiare e quindi l’evento erosivo. Al momento si pensa al costone senza dimenticare che esiste un progetto esecutivo per la realizzazione di queste opere in mare. Ritengo – conclude il Sindaco - che gli interventi a Caucana dovranno essere stralciati e immediati rispetto al resto della costa”.