Christian Carapezza, il nuovo Giucas Casella, si chiude in un cubo di vetro

Palermo - Chiuso per 20 giorni, da solo e senza cibo, in un microscopico cubo di vetro: “The Cube” - la nuova sfida di Christian Carapezza - comincerà sabato prossimo, 30 ottobre, alle ore 18 in una scatola trasparente di 2x2 mt, posta a 2 metri d’altezza dal pavimento all’ingresso del centro commerciale Conca D'Oro, dove tenterà di sopravvivere per tre settimane sotto gli occhi dei clienti e delle telecamere che riprenderanno la sua impresa 24h.

Una prova di resistenza fisica e mentale da Guinness dei primati senza precedenti in Italia, che sarà possibile seguire in live streaming in tutto il mondo grazie a una webcam attiva notte e giorno installata nella teca. Attraverso un pc l’illusionista palermitano terrà una sorta di “diario di bordo” online, condividendo quotidianamente sui social le sue emozioni: gli spettatori potranno così interagire, porgli domande e tenergli compagnia nei momenti psicologicamente più difficili dell’impresa.

Ma chi glielo fa fare? “L’emozione e l’adrenalina - dice Carapezza -. Sono consapevole delle difficoltà ma è proprio questa sensazione a spingermi a superare ogni limite: non mangerò per tre settimane, andrò avanti solo bevendo 5 litri di liquidi al giorno. So già che dovrò affrontare dei momenti di sconforto, ma non ho alcuna paura: sfido me stesso e spero che tanti mi vengano a vedere e a incoraggiare”.