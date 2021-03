Christian De Sica colpito da un grave lutto: è morta la sorella Emy

Emi De Sica, sorella maggiore di Christian si è spenta all’età di 83 anni, lo scorso 23 marzo. Era la primogenita di Vittorio De Sica, avuta dalla prima moglie, l’attrice Giuditta Rissone. I due si separarono il grande regista ebbe Christian e Manuel dall’attrice catalana Maria Mercader. Nonostante ciò i fratelli erano molto uniti. A dare il triste annuncio è stato proprio Cristian l’attore e produttore cinematografico.

Nel 2014 Manuel è scomparso a soli 65 anni a causa di un infarto. Christin a gennaio ha invece compiuto 70 anni, che ha festeggiato con un solo rimpianto: “Non aver esaudito l’ ultimo desiderio di mia madre che voleva tornare a Montecarlo dove accompagnava papà a giocare. Io non ce la portai. Sono stato uno stronzo”

Il post di Christian De Sica su Emi

Christian l’ha ricordata con una foto in bianco e nero che la ritrae la sorella giovanissima accanto a Vittorio. E con un commovente commento: “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà”. Questo il breve messaggio pubblicato sul profilo Facebook di Christian De Sica. A corredo un’immagine in bianco e nero di Emi abbracciata a papà Vittorio. Un grande affetto li univa

Emi De Sica si è spenta nel silenzio. La primogenita non aveva voluto intraprendere la carriera da artista come il padre ed il fratello, ma era ormai un volto conosciuto. Un sorriso contagioso e la voglia di battersi per la memoria di Vittorio. In molti eventi era apparsa insieme a Christian e Manuel per onorarne il ricordo. Emi aveva dedicato molti anni ai progetti in memoria del padre, dal restauro dei film alle mostre, fino ai premi. Era inoltre sposata con l’attore Sergio Nicolai, che nel 2019 ha recitato nel film I due papi di Fernando Mereilles. I due hanno anche avuto una figlia.