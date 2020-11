Ciak di Tom Cruise in piena notte, Tom ai residenti: Scusate il disturbo

Venezia - Scene surreali, tra finzione e realtà. Tra Tom Cruise e Venezia scocca la scintilla dell’amore. Dopo i primi giorni in cui la superstar americana si era concesso a foto con i bambini della zona di San Giacomo dall’Orio e dopo alcune riprese sospese per la positività al virus di alcuni componenti dello staff, sono tanti altri i retroscena che emergono da chi vive nella zona dove stanno girando Mission Impossible 7 - Lybra.

«Mi trovavo a bere con alcune amiche in campo, quando Tom Cruise è passato più volte, inizialmente lo salutavamo noi e ricambiava, poi però, quando in un’occasione non ce ne siamo accorte, è stato lui a salutarci per primo», racconta una residente. Un gioco che la star ha replicato durante tutte le riprese, dimostrandosi sempre gentile nei confronti di chiunque. Compresa la signora che, all’una di notte, sentendo urlare “Chris, Chris”, si è affacciata alla finestra. Tom l'ha guardata costernato: "Scusate il disturbo".