Ciccio Sultano apre ristorante all'aeroporto di Palermo

Palermo-E' una nuova declinazione de I Banchi, il lato B di Ciccio Sultano. All’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo apre I Banchi dello chef stellato Ciccio Sultano, un ristorante che si ispira alla cucina tradizionale siciliana e arricchisce l’offerta gastronomica già presente.

Novità nello scalo palermitano, con l’apertura di una nuova sala di 400 metri quadrati in area partenze, con 6 nuovi varchi per i controlli di sicurezza e l’inaugurazione del ristorante smart gourmet con un nuovo format di casual dining e street food all’interno della sua Food Hall, in area air side. I Banchi, ideato dallo chef stellato Ciccio Sultano, si aggiunge alle altre proposte di ristorazione.

I Banchi sono definiti da Sultano un esperimento riuscito di “cucina educata” che può guardare dritto negli occhi l’alta cucina, senza timori, puntando su qualcosa che l’altra non ha: l’aspetto informale e più conviviale, addirittura allegro. Nel punto vendita i piatti della tradizione sono rivisitati in chiave moderna ed eseguiti con cura, con materie prime di alta qualità: i viaggiatori potranno godere di un mix di street food, fine dining e grandi classici della cucina siciliana, da gustare in un ambiente ricercato e moderno.