Ciccio Sultano: assurdo aprire i cinema per tenere chiusi i ristoranti

Ragusa - "Questa ha proprio l’aria di una persecuzione". Non usa perifrasi lo chef bistellato Michelin Ciccio Sultano.

"Che pazzia è permettere a un cinema di aprire al chiuso e vietarlo a un ristorante? Io non ho posti all’aperto, non ho fisicamente lo spazio per sistemare un dehors e quindi devo tenere ancora in pausa la mia attività.

Perché usare due pesi e due misure? Forse non si tratta di pazzia, ma di persecuzione.

Le regole si rispettano, ma queste non hanno senso.

Inoltre, se è così difficile vaccinare a tappeto il Paese, pagare le casse integrazioni, dare dei ristori proporzionati al fatturato perso delle attività, mi fate capire come potrà funzionare il certificato verde? Come la app immuni? Gli ecoincentivi? La Lotteria degli scontrini? Trattateci da adulti e fateci aprire".