Ciccio Sultano: pronto a vaccinarmi Astrazeneca

Ragusa- "Camminate se non potete correre". Lo chef bistellato Ciccio Sultano interviene sulla polemica del "vaccino migliore".

"Stare fermi o chiusi, proprio no! Non si può. Nessuno voleva la guerra, nessuno pensava al covid, ma ora siamo nel mezzo della battaglia e non posso tirarmi indietro. Che ci siano o no dei rischi a vaccinarsi, io sono pronto a vaccinarmi con Astrazeneca, oggi.

Per mia figlia, per i miei dipendenti, per il vicino, per il futuro. Bisogna chiedersi non chi non vuole vaccinarsi, ma chi vuole farlo. Avanti un altro, senza dover aspettare i dubbiosi, perché è immorale lasciare i vaccini in frigorifero.

Pur nel rispetto di tutti, io rischio se c’è da rischiare. Qualsiasi vaccino non è acqua fresca. Camminiamo se non possiamo correre, ma diamoci una mossa".