Ciccio Sultano sforna "Stellato", il panettone all’amaro

Ragusa – Natale “Stellato” con Ciccio Sultano: lo chef del Duomo di Ragusa Ibla, 2 stelle Michelin, l’ha battezzato così il panettone artigianale in edizione limitata creato per le feste di fine anno. Il dolce, da 750 grammi, nasce dalla collaborazione con Amaro Amara: liquore ottenuto da scorze di arance rosse di Sicilia Igp unite a erbe aromatiche dell'Etna, acque vulcaniche e mandorle: un gusto senza dubbio ricercato e originale.

L’impasto lento utilizza farina 0 molita a rulli leggeri, rossi d'uovo, burro, zucchero, vaniglia, latte siciliano e cannella. La lievitazione di 36 ore è garantita da un processo a due fasi: La prima, dove l'impasto riposa e cresce per 24 ore; la seconda, che prevede un rimpasto che porta la massa a lievitare per altre 12 ore, a una temperatura controllata tra 27 e 28 gradi e un'umidità tra 80 e 90 gradi. E’ acquistabile solo in e-commerce. Il prezzo? 80 euro, ma nella confezione c’è pure una bottiglia di Amara.