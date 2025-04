Cicco Sanchez, pubblicato il nuovo singolo "Un Giorno in Più"

Un giorno in più è il nuovo singolo di Cicco Sanchez disponibile da venerdì 25 aprile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, per ADA/Warner Music Italy. Si tratta del primo capitolo di una raccolta di brani che scrive una nuova fase artistica e personale dell’artista, una sorta di playlist autobiografica che risuona la sua parte più intima e profonda. Un giorno in più è una riflessione sul valore del tempo, un’introspezione sulla dicotomia tra eventualità e realtà, velocità e immobilità, tra tenere il tempo e sprecarlo. Il testo e il sound, anche in questo brano, confermano la vetta stilistica di Cicco Sanchez e il suo immenso potere empatizzante.

Cicco Sanchez è un artista e autore urban pop. Nasce e cresce a Torino e all’età di 14 anni, comincia a scrivere nella sua cameretta, realizzando le prime produzioni e trovando nella scrittura l'evasione da una realtà familiare complicata.