Ciclabili: Ragusa penultima in Italia, ma non è una sorpresa

Ragusa - Oltre 700mila euro spesi a Scicli per collegare con la pista ciclabile le località marittime di Donnalucata e Playa Grande, ma non sono le uniche risorse stanziate da Palazzo d’Orleans nella delibera della settimana scorsa, grazie al Fondo sviluppo e coesione. Tra le opere infrastrutturali per la mobilità da realizzare nella programmazione 2021-2027, ci sono pure: più di 3 milioni e mezzo per costruire la pista e riqualificare il lungomare catanese di Riposto; 1 milione e 700mila per Paternò; e mezzo milione a Valdina, piccolo comune del messinese, sempre con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle due ruote. Eppure, secondo i dati Istat analizzati dalla fondazione Openpolis, Catania è ultima tra le grandi città italiane nel rapporto tra superficie e piste ciclabili: appena 4,4 chilometri ogni 100 km quadrati. Messina, esclusa nell’elenco delle “big”, fa anche peggio: 3,4 km.

E la città simbolo negli ultimi anni della riconversione su due ruote, Ragusa, registra un valore di appena 0,7 chilometri ogni 100 km² (comunque in crescita rispetto agli 0,3 km del 2013). In Italia farebbe peggio solo Viterbo - con appena 0,2 - ma la proporzione, come nota un’inchiesta di Focusicilia, è chiaramente influenzata dall'estensione della superficie comunale ragusana: ben 442 km²; quattro volte l’estensione di capoluoghi come Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bari e la stessa Palermo. Il monitoraggio Istat è inoltre fermo al 2019 e non tiene conto degli ultimissimi interventi nella frazione balneare di Marina. Sul litorale della spiaggia "bandiera blu" si sta ultimando la ciclabile che va dal centro cittadino a est fino al fiume Irminio, all'interno dell'omonima riserva naturale: altri 2,4 km che andranno a congiungersi idealmente a quella annunciata nella confinante Playa Grande.