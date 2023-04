Ciclismo: a Fisher Black la prima tappa del Giro di Sicilia

Agrigento - Finn Fisher Black, della Uae Team Emirates, ha vinto la prima tappa del Giro di Sicilia, da Marsala ad Agrigento di 159 chilometri, tagliando per primo il traguardo con il tempo di 3h 24' 7" alla media di 46,8 Km/h. Il neozelandese ha preceduto di otto secondi sul traguardo il resto del gruppo con Vincenzo Albanese della Eolo Kometa, secondo, e il suo compagno di squadra Diego Ulissi.

Quarto Damiano Caruso della Bahrain Victorious. Fisher Black ha fatto il vuoto sull'ultima salita a un chilometro circa dal traguardo, con il resto del gruppo che non è riuscito a tenere il suo passo. Il giovane neozelandese, classe 2001, conquista così anche la maglia giallorossa di leader della classifica generale, quella ciclamino della classifica a punti, quella verde pistacchio di leader del gran premio della montagna e quella bianca di leader della classifica dei giovani per i nati dopo il primo gennaio del 1998.

"Non era affatto questo il piano alla partenza di questa tappa - ha ammesso al traguardo Finn Fisher Black - Mi aspettavo che vincesse Diego Ulissi: ho attaccato e, quando mi sono guardato indietro, non c'era più nessuno. Il direttore sportivo alla radio mi ha detto di continuare e fino a che non ho tagliato il traguardo non credevo di potere vincere. È la mia prima vittoria da professionista ed è molto importante per me: L'anno scorso mi sono rotto una gamba e tornare è stato molto difficile". Domani è in programma la seconda tappa del Giro di Sicilia da Canicattì a Vittoria di 193 chilometri, partenza alle 10,35 da Largo Savoia.