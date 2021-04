Ciclismo femminile, Team Zhiraf Guerciotti a Cittiglio

Firenze - Seguo il ciclismo da decenni, sempre quello maschile per averlo praticato. Da sempre la passione per questo sport è stata declinata in un solo genere: maschile. Il ciclismo al maschile ha una lunga storia, quello femminile passato breve.

Da tempo seguo una squadra femminile qui in Toscana che ha lunga tradizione e anche annovera campionesse di rilievo. Portare alle corse e agli allenamenti le “ragazze magnifiche” del Team Zhiraf Guerciotti, è davvero una gioia condivisa.

Lo scorso mese di marzo siamo stati ad una gara di livello internazionale, chiamata il “piccolo mondiale”, il Trofeo Alfredo Binda a Cittiglio (VA), la cittadina natale del così detto “Imbattibile”. La manifestazione – trasmessa anche con una lunghissima diretta sulla RAI – è stata entusiasmante. Il percorso senza un metro di pianura e il freddo, hanno reso la prova molto complicata. Le nostre ragazze sono arrivate, perché ben allenate.

La squadra - nella quale ho l’onore di essere stato chiamato come “addetto stampa” – raccoglie ragazze di varie categorie e varie provenienze geografiche. Le italiane, oltre che toscane, provengono dal Lazio, Liguria, Umbria, Marche e anche una stagista dalla Sicilia. A maggio arriverà, nella residenza della squadra, la formazione Russa (sempre della ZHiraf Guerciotti) composta da 15 altre ragazze, che in questo momento sono in ritiro sul Mar Nero.

La squadra ha molti programmi, anche internazionali, davvero un meraviglioso riscatto per uno sport che al femminile sta avendo sempre più riconoscimenti.